Скандальному президенту украинского клуба скостили срок дисквалификации до одного года - медиа

Апелляционный комитет Федерации футбола Украины (ФФУ) смягчил двухлетнюю дисквалификацию на посещение матчей скандального президента клуба Первой лиги Рух из Винников Григория Козловского до одного года, сообщает Tribuna.com.

По информации портала, комитет рассмотрел соответствующую апелляцию Руха 28 августа. Функционер получил годичную условную дисквалификацию, начиная с 15 сентября.

Отстранение перестанет быть условным, если президент клуба нарушит регламент. Кроме того, пишет медиа, орган наказал Козловского денежным штрафом.

Дисквалификация на посещение поединков Руха была наложена на функционера 14 сентября 2017 года за то, что он несколько раз выбегал на поле и останавливал матч клуба против Жемчужины.

Ранее главный редактор сайта Футбол 24, входящего в холдинг мэра Львова Андрея Садового, Александр Гапоненко и журналист Андрей Сенькив уволились из-за удаления материала руководством компании о Козловском, который посещал матчи своего клуба, несмотря на дисквалификацию от ФФУ.

Позже портал вернул материал о президенте Руха. Генеральный директор медиахолдинга Люкс Роман Андрейко заверил, что в холдинге нет цензуры.