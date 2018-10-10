10 октября 2018, среда

Скандального футболиста сборной России задержали за хулиганство

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Мамаев проходит по делу о хулиганстве

Мамаев проходит по делу о хулиганстве

Полиция задержала за хулиганство полузащитника сборной России Павла Мамаева, который вместе со своим партнером по национальной команде, нападающим Александром Кокориным, устроили драки в Москве.

Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сообщает Интерфакс. По ее словам, футболист является подозреваемым в рамках возбужденного уголовного дела "Хулиганство".

Мамаев прибыл вечером на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Позже туда же на допрос явился Кокорин.

Накануне появилась информация, что Кокорин и Мамаев избили чиновника министерства промышленности и торговли РФ Дениса Пака и генерального директора Государственного научного центра РФ ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина в московском кафе.

Позже сообщалось, что за два часа до избиения чиновников футболисты избили водителя ведущей российского Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. 

Также соцсети узнали, что перед вышеупомянутыми инцидентами Кокорин и Мамаев арендовали целый вагон поезда, который следовал в Москву. Спустя какое-то время они устроили там дебош: громили мебель, бросали посуду, приставали к проводникам, пассажирам соседнего вагона и выпили весь запас алкоголя. 

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