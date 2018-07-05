Скандал в новичке украинской Премьер-лиги: вместе с легендарным итальянцем в клубе появилось два наставника - СМИ

Главный тренер Арсенала-Киев Сергей Литовченко, под руководством которого команда вышла в украинскую Премьер-лигу, намерен судиться с клубом после назначения новым наставником коллектива легендарного итальянского экс-нападающего Фабрицио Раванелли, сообщает Sport Arena.

Как отмечает портал, Литовченко не вошел в тренерский штаб Раванелли, как СМИ анонсировали ранее, но и не был уволен из клуба. Теперь специалист готов судиться с Арсеналом, заручившись поддержкой "известного" киевского спортивного юриста.

Пока что неизвестно, передано ли это дело в органы правосудия. По словам источника, сейчас у команды как бы два наставника.

Согласно информации медиа, назначение Раванелли привело к уходу семи футболистов: защитников Андрея Деркача и Ивана Трубочкина, полузащитников Артема Старгородского, Александра Ермаченко, Валерия Кучерова и Джемаля Кизилатеша, а также нападающего Александра Батальского.

По данным ресурса, игроки не попадали в состав даже на спарринги и не получили гарантий о попадании в заявку команды на следующий сезон. При этом в ближайшее время клуб могут покинуть еще семь исполнителей.

Ранее легендарного итальянского экс-нападающего Фабрицио Раванелли объявили новым наставником киевского Арсенала. Сообщалось, что Сергей Литовченко не уходит, но его должность остается неизвестной.