05 июля 2018, четверг

Скандал в новичке украинской Премьер-лиги: вместе с легендарным итальянцем в клубе появилось два наставника - СМИ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Раванелли (справа) занял место неуволенного наставника
Фото: ФК Арсенал-Киев

Раванелли (справа) занял место неуволенного наставника

Главный тренер Арсенала-Киев Сергей Литовченко, под руководством которого команда вышла в украинскую Премьер-лигу, намерен судиться с клубом после назначения новым наставником коллектива легендарного итальянского экс-нападающего Фабрицио Раванелли, сообщает Sport Arena.

Как отмечает портал, Литовченко не вошел в тренерский штаб Раванелли, как СМИ анонсировали ранее, но и не был уволен из клуба. Теперь специалист готов судиться с Арсеналом, заручившись поддержкой "известного" киевского спортивного юриста.

Пока что неизвестно, передано ли это дело в органы правосудия. По словам источника, сейчас у команды как бы два наставника.

Согласно информации медиа, назначение Раванелли привело к уходу семи футболистов: защитников Андрея Деркача и Ивана Трубочкина, полузащитников Артема Старгородского, Александра Ермаченко, Валерия Кучерова и Джемаля Кизилатеша, а также нападающего Александра Батальского.

По данным ресурса, игроки не попадали в состав даже на спарринги и не получили гарантий о попадании в заявку команды на следующий сезон. При этом в ближайшее время клуб могут покинуть еще семь исполнителей.

Ранее легендарного итальянского экс-нападающего Фабрицио Раванелли объявили новым наставником киевского Арсенала. Сообщалось, что Сергей Литовченко не уходит, но его должность остается неизвестной.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове