Скандал с договорными матчами в Украине: в сумке арбитра нашли 17 тысяч долларов после игры - журналист

Миланич является одним из подозреваемых в участии в договорных поединках в Украине - журналист

Журналист Константин Андриюк рассказал о том, что правоохранительные органы обнаружили в сумке футбольного арбитра Владимира Миланича 17 тысяч долларов, когда он возвращался с матча.

В эфире шоу Татотаке Андриюк сообщил, что рефери является одним из подозреваемых в участии в договорных поединках в Украине.

По его словам, арбитр возвращался в Николаев с матча на поезде, когда его остановили и допросили полицейские. В ходе обыска была выявлена указанная сумма денег.

Накануне разгорелся крупнейший коррупционный скандал в истории украинского футбола. 35 футбольных клубов из четырех лиг – а это 67% всех профессиональных команд Украины – оказались вовлечены в организацию договорных матчей с заведомо фиксированным результатом.

Сообщалось, что украинские правоохранительные органы провели более 50 обысков в девяти областях Украины для выявления организаторов договорных матчей в футболе.