Швейцарский журналист заявил об угрозах со стороны главы ФФУ Павелко 24 января, 01:37 2938 Цей матеріал також доступний українською Гордон Журналист Арно Беда Гордон

Швейцарский журналист Арно Беда заявил, что подал в прокуратуру Швейцарии заявление на главу Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрея Павелко.

Он сообщил, что причиной стали угрозы со стороны Павелко, передает Gordon.ua.

"Я и сам после того, как опубликовал две обличающие статьи о коррупции президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко, получил лично от него угрозы и вынужден был обратиться в прокуратуру с соответствующим заявлением. Сейчас господин Павелко предъявил ко мне и издателю надуманный и необоснованный иск, в котором в том числе просит суд Лозанны запретить мне писать о нем и его коррупции", - заявил Беда.

Напомним, программа Схемы провела расследование, согласно которому ФФУ вывела из своего бюджета более одного миллиона долларов через офшор в ОАЭ при закупке оборудования для завода по производству искусственных полей. СМИ сообщали, что Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) не имеют претензий к Андрею Павелко по поводу коррупционных действий.