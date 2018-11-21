Швеция не позволила России повыситься в классе, Польша сыграла вничью с Португалией. Результаты матчей Лиги наций - видео

Во вторник, 20 ноября, состоялись семь заключительных матчей группового этапа Лиги наций.

В третьей группе Лиги А Польша на выезде сыграла вничью с Португалией, которая еще раньше завоевала путевку в финал четырех Лиги наций. Для Польши этот матч также не имел никакого турнирного значения, ведь даже теоретино она не могла догнать Италию. Таким образом, польская команда в следующем розыгрыше Лиги наций будет выступать в Лиге В.

Сборная Швеции с нужным для себя счетом 2:0 обыграла сборную России и благодаря преимуществу в очных встречах повысилась в классе. Россия, для которой хватало и ничьей для выхода в Лигу А, заняла второе место и осталась в Лиге В. Последнее место в этой группе заняла сборная Турции.

С Лиги С в Лигу В вышла сборная Шотландии, которая обыграла Израиль 3:2. Также по итогам сегодняшних матчей в Лигу B вышла сборная Сербии.

Что касается Лиги D, то кроме Грузии, Беларуси и Македонии путевку в высшую лигу завоевала команда Косово, которая разгромила Азербайджан 4:0.

Состав дивизионов в следующем розыгрыше Лиги наций имеет следующий вид:

Лига А: Украина, Нидерланды, Франция, Швейцария, Бельгия, Португалия, Италия, Англия, Испания, Швеция, Босния и Герцеговина, Дания.

Лига B: Германия, Польша, Исландия, Хорватия, Чехия, Россия, Австрия, Уэльс, Шотландия, Финляндия, Норвегия, Сербия.

Лига C: Словакия, Турция, Северная Ирландия, Ирландия, Израиль, Венгрия, Болгария, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Грузия, Беларусь, Косово, Македония.

Лига D: Эстония, Словения, Литва, Кипр, Казахстан, Латвия, Андорра, Люксембург, Молдова, Сан-Марино, Азербайджан, Фареры, Мальта, Армения, Гибралтар, Лихтенштейн.

Лига А, группа 3

Португалия - Польша - 1:1

Голы: Андре Силва, 33 - Милик, 66 (пен)

Удаление: Данилу Перейра, 63

Обзор первого тайма

Обзор второго тайма

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Лига B, группа 3

Швеция - Россия - 2:0

Голы: Линделёф, 41, Берг, 72

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Лига C, группа 1

Шотландия - Израиль - 3: 2

Голы: Форрест, 34, 43, 64 - Кайяль, 9, Захави, 75

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Лига С, группа 4

Черногория - Румыния - 0:1

Гол: Цукудян, 44

Обзор первого тайма

Обзор второго тайма

Сербия - Литва - 4:1

Голы: Жулпа, 51 (аг), Митрович, 58, Прийович, 71, Ляйич, 74 - Петравичюс, 64

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Лига D, группа 3

Мальта - Фарерские о-ва - 1:1

Голы: Корбалан, 4 - Юнсен, 3

Косово - Азербайджан 4:0

Голы: Зенели, 2, 50, 76, Рахмани, 61

Таблица сайта Myscore.com.ua

Накануне сборная Нидерландов на последних минутах вырвала ничью (2:2) в матче с Германией и вышла в плей-офф Лиги наций, а сборная Словакии понизилась в классе.

НВ