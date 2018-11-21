Швеция не позволила России повыситься в классе, Польша сыграла вничью с Португалией. Результаты матчей Лиги наций - видео

Во вторник, 20 ноября, состоялись семь заключительных матчей группового этапа Лиги наций.
В третьей группе Лиги А Польша на выезде сыграла вничью с Португалией, которая еще раньше завоевала путевку в финал четырех Лиги наций. Для Польши этот матч также не имел никакого турнирного значения, ведь даже теоретино она не могла догнать Италию. Таким образом, польская команда в следующем розыгрыше Лиги наций будет выступать в Лиге В.
Сборная Швеции с нужным для себя счетом 2:0 обыграла сборную России и благодаря преимуществу в очных встречах повысилась в классе. Россия, для которой хватало и ничьей для выхода в Лигу А, заняла второе место и осталась в Лиге В. Последнее место в этой группе заняла сборная Турции.
С Лиги С в Лигу В вышла сборная Шотландии, которая обыграла Израиль 3:2. Также по итогам сегодняшних матчей в Лигу B вышла сборная Сербии.
Что касается Лиги D, то кроме Грузии, Беларуси и Македонии путевку в высшую лигу завоевала команда Косово, которая разгромила Азербайджан 4:0.
Состав дивизионов в следующем розыгрыше Лиги наций имеет следующий вид:
Лига А: Украина, Нидерланды, Франция, Швейцария, Бельгия, Португалия, Италия, Англия, Испания, Швеция, Босния и Герцеговина, Дания.
Лига B: Германия, Польша, Исландия, Хорватия, Чехия, Россия, Австрия, Уэльс, Шотландия, Финляндия, Норвегия, Сербия.
Лига C: Словакия, Турция, Северная Ирландия, Ирландия, Израиль, Венгрия, Болгария, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Грузия, Беларусь, Косово, Македония.
Лига D: Эстония, Словения, Литва, Кипр, Казахстан, Латвия, Андорра, Люксембург, Молдова, Сан-Марино, Азербайджан, Фареры, Мальта, Армения, Гибралтар, Лихтенштейн.
Лига А, группа 3
Португалия - Польша - 1:1
Голы: Андре Силва, 33 - Милик, 66 (пен)
Удаление: Данилу Перейра, 63
Обзор первого тайма
Обзор второго тайма
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Лига B, группа 3
Швеция - Россия - 2:0
Голы: Линделёф, 41, Берг, 72
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Лига C, группа 1
Шотландия - Израиль - 3: 2
Голы: Форрест, 34, 43, 64 - Кайяль, 9, Захави, 75
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Лига С, группа 4
Черногория - Румыния - 0:1
Гол: Цукудян, 44
Обзор первого тайма
Обзор второго тайма
Сербия - Литва - 4:1
Голы: Жулпа, 51 (аг), Митрович, 58, Прийович, 71, Ляйич, 74 - Петравичюс, 64
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Лига D, группа 3
Мальта - Фарерские о-ва - 1:1
Голы: Корбалан, 4 - Юнсен, 3
Косово - Азербайджан 4:0
Голы: Зенели, 2, 50, 76, Рахмани, 61
Таблица сайта Myscore.com.ua
Накануне сборная Нидерландов на последних минутах вырвала ничью (2:2) в матче с Германией и вышла в плей-офф Лиги наций, а сборная Словакии понизилась в классе.
НВ
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