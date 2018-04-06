Швейцарский функционер прокомментировал свое избрание президентом украинской Премьер-лиги

Гримм не знает, какие именно клубы голосовали за него

Томас Гримм высказался по поводу своего избрания новым главой украинской Премьер-лиги (УПЛ).

В комментарии Футбол 24 швейцарский функционер заявил о том, что он не присутствовал на отчетно-выборном собрании УПЛ в Доме футбола, поэтому не знает, какие именно клубы голосовали за него.

Новый президент организации отметил, что его первый шаг на посту - это увидеть менеджмент лиги и рассказать свое видение работы. Сейчас Гримм собирается вернуться ненадолго на родину, а в следующую пятницу приступит к работе.

"Конечно, чувствую себя очень счастливым. Это большая честь и привилегия для меня. Надеюсь, что я смогу выполнить ту программу, которую коротко представил сегодня клубам Премьер-лиги", - добавил глава УПЛ.

Сегодня, 6 апреля, Гримм стал новым главой украинской Премьер-лиги по итогам отчетно-выборного собрания организации в Доме футбола. За избрание функционера свои голоса отдали 10 клубов главного футбольного дивизиона, два других воздержались. Ранее функционер участвовал в решении юридических вопросов во время подготовки сборной Украины к Евро-2016, был президентом клуба Янг Бойз, а в 2009-2011 годах возглавлял футбольную лигу своей страны.

Теперь уже бывший президент Премьер-лиги Владимир Генинсон, по данным СМИ, решил не баллотироваться на свою должность на новый срок после избрания в 2016 году.