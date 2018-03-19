Шовковский о поведении защитника Динамо: Проблема не в тренерах, а голове игрока

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Шовковский продолжает критиковать экс-партнера по Динамо
Фото: ФК Динамо

Шовковский продолжает критиковать экс-партнера по Динамо

Бывший вратарь Александр Шовковский раскритиковал поведение своего экс-одноклубника, защитника Динамо Евгения Хачериди.

Комментируя на своей странице в Facebook опровержение Хачериди того, что он отказывался выходить на замену в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против Лацио, ведь якобы готов был даже "стать на ворота", экс-голкипер написал, что если футболист не понимает разницы между "стоять на воротах" и "играть в воротах", то с ним не о чем говорить.

Поясняя в комментариях под своим постом, Шовковский отметил, что в данном случае вопрос не к наставнику Динамо Александру Хацкевичу, поскольку у его подопечного "все тренеры были плохие", а к игроку.

"И [Юрий] Сёмин, и [Олег] Блохин, который неоднократно просил меня "поговорить" с Хачериди, и [Сергей] Ребров, который просто не понимал и не знал, как может себя игрок так вести?! А теперь и Хацкевич. А отсюда можно сделать вывод: значит, проблема не в тренерах, а в голове игрока", - добавил бывший вратарь киевского клуба.

На днях Хачериди подтвердил информацию об отстранении от тренировок с первой командой, а также заявил, что не отказывался выходить на матч против Лацио.

После этого Шовковский раскритиковал поведение защитника команды, заявив, что тому не место в команде.

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