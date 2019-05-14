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Шотландский клуб презентовал полузащитника сборной Украины

14 мая, 23:38
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Шотландский клуб презентовал полузащитника сборной Украины - фото

ФК Селтик

Ранее Швед подписал с Селтиком контракт на 4,5 года

Экс-полузащитник львовских Карпат Марьян Швед присоединился к шотландскому Селтику, с которым он ранее подписал контракт.

Украинский нападающий присоединился к Селтику и уже успел провести с командой первую тренировку, сообщает официальный сайт клуба.

Швед поделился впечатлениями от первых дней пребывания в клубе из Глазго, заявив, что с нетерпением ждет своего дебюта. Футболист отметил, что следил в Украине за выступлениями Селтика, который восьмой раз подряд стал чемпионом страны.

"Следующие несколько недель будут важными для меня в плане адаптации и знакомства с новой командой и футболистами. Меня блестяще приняли в Селтике, и я благодарен всем за то, что я чувствую себя в Глазго как дома", - сказал Швед.

В январе Селтик объявил о трансфере Марьяна Шведа, подписав контракт на 4,5 года.

После подписания контракта с шотландским клубом полузащитник сборной Украины вернулся на правах аренды до конца сезона в Карпаты.

Теги:   Трансферы Футбол Селтик

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