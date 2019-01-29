Шотландский клуб поставил перед выбором полузащитника сборной Украины - СМИ
Шотландский Селтик поставил полузащитника сборной Украины Марьяна Шведа перед выбором продолжения карьеры после своего перехода, сообщает FootballHub.
По информации медиа, после перехода в Селтик 21-летний футболист может отправиться в Карпаты или бельгийский Андерлехт на правах аренды.
Кроме того, отмечает FootballHub, есть вероятность того, что Швед может остаться в лагере команды из Глазго, чтобы пробиться в основу чемпиона Шотландии.
Накануне СМИ узнали, что полузащитник Карпат и сборной Украины проходит медосмотр в Селтике перед своим переходом.
Сообщалось, что полузащитник сборной Украины перейдет в шотландский клуб на этой неделе.
Менеджер Селтик Брендан Роджерс подтвердил работу над подписанием полузащитника Карпат, но отметил, что до конца текущего сезона Швед, скорее всего, отправится в другой клуб на правах аренды.