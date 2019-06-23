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Шевченко забил гол в матче легенд Челси и Реала — видео

Сегодня, 23:02
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Шевченко забил гол в матче легенд Челси и Реала — видео - фото

Андрей Шевченко via Instagram

Несмотря на гол Шевченко Челси проиграл

Экс-игрок Челси, а теперь главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметился голом в матче легенд лондонского клуба против мадридского Реала.

На 23-й минуте Шевченко отличился с пенальти, который сам заработал при счете 0:3 в пользу легенд Мадрида.

В итоге матч завершился победой Реала 5:4.

Легенды Челси - Легенды Реала - 5:4

Голы: Шевченко, 23 (пен), Пойет, 24 Галлас, 46, Малуда, 65 - Рауль, 12, 51 (пен), Морьентес, 14, 19, Карамбе, 36

Шевченко играл за Челси с 2006 по 2008 год, перейдя из итальянского Милана. После карьеры в Челси Шевченко вернулся в аренду в Милан, а затем перешел в Динамо, в котором завершил карьеру игрока и позже возглавил сборную Украины.

Теги:   ФК Челси ФК Реал Мадрид Андрей Шевченко

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