19 ноября 2018, понедельник

Шевченко вызвал в сборную Украины нового защитника

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Сваток (слева) заменит в сборной Украины Кривцова
Фото: ФФУ

Сваток (слева) заменит в сборной Украины Кривцова

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко вызвал на контрольный поединок против Турции 20 ноября защитника Зари Александра Сватка.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины, футболист заменит в национальной команде Сергей Кривцова, который получил травму.

Прибытие 24-летнего центрального оборонца в расположение сборной, которая уже находится в Турции, ожидается сегодня, 19 ноября, около 22.00.

Сватка уже вызывали в лагерь желто-синих. В ноябре 2017 года защитник был в команде перед товарищеской встречей против Словакии, но на поле так и не появился.

Сообщалось, что полузащитник сборной Украины Иван Петряк не сыграет в товарищеском матче против команды Турции из-за травмы. Кроме того, повреждения получили Сергей Кривцов и нападающий Роман Яремчук.

В последнем матче сборная Украины с результатом 1:4 проиграла на выезде команде Словакии в заключительном матче группового этапа Лиги наций.

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