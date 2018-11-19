Шевченко вызвал в сборную Украины нового защитника

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко вызвал на контрольный поединок против Турции 20 ноября защитника Зари Александра Сватка.
Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины, футболист заменит в национальной команде Сергей Кривцова, который получил травму.
Прибытие 24-летнего центрального оборонца в расположение сборной, которая уже находится в Турции, ожидается сегодня, 19 ноября, около 22.00.
Сватка уже вызывали в лагерь желто-синих. В ноябре 2017 года защитник был в команде перед товарищеской встречей против Словакии, но на поле так и не появился.
Сообщалось, что полузащитник сборной Украины Иван Петряк не сыграет в товарищеском матче против команды Турции из-за травмы. Кроме того, повреждения получили Сергей Кривцов и нападающий Роман Яремчук.
В последнем матче сборная Украины с результатом 1:4 проиграла на выезде команде Словакии в заключительном матче группового этапа Лиги наций.
«Диалоги о будущем»
Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.
Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?
Комментарии
Правила комментирования