Шевченко вызвал в сборную Украины форварда, который не забивает три месяца

Последний раз Кравец играл за сборную Украины более чем полгода назад

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вместо травмированного форварда Динамо Артема Беседина вызвал в национальную команду нападающего турецкого Кайсериспора Артема Кравца, который последний раз забивал в официальных матчах 13 июля.

В Артема Беседина воспаление ахиллового сухожилия, лечение которого не позволяет нападающему сыграть в матче Лиги наций против Чехии, сообщает ФФУ.

Артем Кравец уже прибыл в отель, где расположилась сборная, и примет участие в сегодняшней вечерней тренировке.

За четыре игры в этом сезоне, проведенные за Кайсериспор в турецкой Суперлиге, Артем Кравец не забил ни одного гола. Последний раз украинский форвард отметился забитым голом еще 13 июля в товарищеском матче Кайсериспора против Хатайспора.

На счету Кравца 21 матч за сборную Украины, в которых он забил 8 голов. Последний раз форвард играл за сборную Украины 23 марта в товарищеском матче против Саудовской Аравии.

Ранее из-за повреждения расположение сборной Украины покинул другой игрок Динамо - полузащитник Виталий Буяльский.

10 октября сборная Украины в Генуе проведет товарищеский матч против сборной Италии, а 14 октября в Харькове в рамках Лиги наций сыграет против сборной Чехии.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил список футболистов, которые будут готовиться к товарищескому матчу против Италии и поединку Лиги наций с Чехией.

В первом туре группового этапа Лиги наций сборная Украины победила на выезде Чехию со счетом 2:1, а во втором - одолела дома Словакию 1:0.