12 ноября 2018, понедельник

Шевченко вызвал новых нападающих на матчи сборной Украины против Словакии и Турции

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Марьян Швед получил вызов в сборную Украины на матчи против Словакии и Турции
Фото: ФК Карпаты

Марьян Швед получил вызов в сборную Украины на матчи против Словакии и Турции

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко вызвал нападающих Марьяна Шведа и Андрея Борячука на поединок Лиги наций против Словакии 16 ноября и товарищескую игру против Турции 20 ноября.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины, рулевой желто-синих перевел форвардов Карпат и Мариуполя соответственно из резервного списка в основную команду.

Швед и Борячук уже выступали за сборные Украины на юношеском и молодежном уровне.

На прошлой неделе Шевченко объявил состав команды на поединок группового раунда Лиги наций против Словакии и товарищескую встречу против Турции 20 ноября.

Список включал в себя 23-х исполнителей. Еще пятеров игроков были внесены в резервный список и могли быть вызваны позже.

Ранее сообщалось, что Шевченко вызвал девять игроков, выступающих в иностранных клубах, на ноябрьские матчи команды.

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