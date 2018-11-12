Шевченко вызвал новых нападающих на матчи сборной Украины против Словакии и Турции

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко вызвал нападающих Марьяна Шведа и Андрея Борячука на поединок Лиги наций против Словакии 16 ноября и товарищескую игру против Турции 20 ноября.
Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины, рулевой желто-синих перевел форвардов Карпат и Мариуполя соответственно из резервного списка в основную команду.
Швед и Борячук уже выступали за сборные Украины на юношеском и молодежном уровне.
На прошлой неделе Шевченко объявил состав команды на поединок группового раунда Лиги наций против Словакии и товарищескую встречу против Турции 20 ноября.
Список включал в себя 23-х исполнителей. Еще пятеров игроков были внесены в резервный список и могли быть вызваны позже.
Ранее сообщалось, что Шевченко вызвал девять игроков, выступающих в иностранных клубах, на ноябрьские матчи команды.
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