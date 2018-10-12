Шевченко вызвал нового нападающего в сборную Украины на матч против Чехии

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в команду нападающего Шахтера Владислава Кулача, сообщает Федерация футбола Украины.
Футболист донецкого клуба, который выступает за Ворсклу на правах аренды, призван заменить в лагере желто-синих Артема Кравца.
Збірна???????? вже в Харкові!— ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) 11 октября 2018 г.
☑️ Лунін полетів в Київ та приєднався до мололіжки!
☑️ Владислав Кулач довикликаний в націоналку!
Завтра команда чекає вболівальників на відкрите тренування на ОСК "Металіст" о 18:00! pic.twitter.com/4HKNL4GoOO
В нынешнем сезоне Кулач провел 11 матчей за полтавский коллектив. В его активе четыре забитых мяча и одна результативная передача.
Форвард турецкого Кайсериспора получил травму в товарищеском поединке против сборной Италии. 16 октября в рамках Лиги наций национальная команда Украины примет в Харькове Чехию.
Вратарь желто-синих Андрей Лунин отправился в Киев, где поможет молодежной сборной против Шотландии.
В товарищеском матче сборных Италии и Украины по футболу была зафиксирована ничья 1:1.
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