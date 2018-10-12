12 октября 2018, пятница

Шевченко вызвал нового нападающего в сборную Украины на матч против Чехии

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Кулач призван заменить в сборной Украины Артема Кравца

Кулач призван заменить в сборной Украины Артема Кравца

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в команду нападающего Шахтера Владислава Кулача, сообщает Федерация футбола Украины.

Футболист донецкого клуба, который выступает за Ворсклу на правах аренды, призван заменить в лагере желто-синих Артема Кравца.

В нынешнем сезоне Кулач провел 11 матчей за полтавский коллектив. В его активе четыре забитых мяча и одна результативная передача.

Форвард турецкого Кайсериспора получил травму в товарищеском поединке против сборной Италии. 16 октября в рамках Лиги наций национальная команда Украины примет в Харькове Чехию.

Вратарь желто-синих Андрей Лунин отправился в Киев, где поможет молодежной сборной против Шотландии.

В товарищеском матче сборных Италии и Украины по футболу была зафиксирована ничья 1:1.

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове