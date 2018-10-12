Шевченко вызвал нового нападающего в сборную Украины на матч против Чехии

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в команду нападающего Шахтера Владислава Кулача, сообщает Федерация футбола Украины.

Футболист донецкого клуба, который выступает за Ворсклу на правах аренды, призван заменить в лагере желто-синих Артема Кравца.

Збірна???????? вже в Харкові!



☑️ Лунін полетів в Київ та приєднався до мололіжки!



☑️ Владислав Кулач довикликаний в націоналку!



Завтра команда чекає вболівальників на відкрите тренування на ОСК "Металіст" о 18:00! pic.twitter.com/4HKNL4GoOO — ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) 11 октября 2018 г.

В нынешнем сезоне Кулач провел 11 матчей за полтавский коллектив. В его активе четыре забитых мяча и одна результативная передача.

Форвард турецкого Кайсериспора получил травму в товарищеском поединке против сборной Италии. 16 октября в рамках Лиги наций национальная команда Украины примет в Харькове Чехию.

Вратарь желто-синих Андрей Лунин отправился в Киев, где поможет молодежной сборной против Шотландии.

В товарищеском матче сборных Италии и Украины по футболу была зафиксирована ничья 1:1.