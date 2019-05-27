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Шевченко вызвал нового вратаря в сборную Украины на матчи отбора Евро-2020

Сегодня, 17:45
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Шевченко вызвал нового вратаря в сборную Украины на матчи отбора Евро-2020 - фото

ФК Александрия

Панькив впервые вызван в сборную Украины

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в команду голкипера Александрии Юрия Панькива на поединки отбора Евро-2020 против Сербии 7 июня и Люксембурга 10 июня.

Как сообщает официальный Украинской ассоциации футбола, это решение главного тренера желто-синих связано с травмой первого номера Динамо Дениса Бойко.

34-летний страж ворот получил дебютный вызов в национальную команду, хотя ранее провел 15 матчей в составе юношеской сборной среди игроков 1984-го года рождения.

Голкипер Александрии, которая заняла третье место в украинской Премьер-лиге (УПЛ), прибудет в расположение желто-синих 1 июня вместе с другими футболистами УПЛ.

В нынешнем сезоне Панькив провел 30 поединков за клуб из Кировоградской области. В его пассиве 29 пропущенных мячей.

Ранее Шевченко вызвал нападающего Динамо Артема Беседина на июньские матчи отбора на Евро-2020 против Сербии и Люксембурга в связи с травмой Жуниора Мораеса из Шахтера. Всего наставник рассчитывает на 31-го футболиста.

Теги:   ФК Александрия Сборная Люксембурга Сборная Сербии Евро-2020 Сборная Украины Андрей Шевченко Футбол

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