Шевченко вызвал легионеров на матчи сборной Украины против Италии и Чехии

Шевченко вызвал восьмеро легионеров в основной список и четверо - в резервный

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко назвал список легионеров, которые вызваны на товарищеский матч в гостях против Италии 10 октября и домашний поединок Лиги наций против Чехии 16 октября.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины (ФФУ), в основной список попали восьмеро игроков. Еще четверо исполнителей попали в резерв и могут быть вызваны в случае травм или "демонстрации исключительных игровых показателей".

Основной список: вратарь Андрей Лунин (Леганес, Испания), защитники Василий Кравец (Луго, Испания), Евгений Макаренко (Андерлехт, Бельгия), полузащитники Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Генк, Бельгия), Евгений Коноплянка (Шальке, Германия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), нападающий Роман Яремчук (Гент, Бельгия).

Читайте также: ФИФА презентовала новый рейтинг национальных сборных

Резервный список: защитники Евгений Хачериди (ПАОК, Греция), Игорь Пластун (Гент, Бельгия), полузащитник Иван Петряк (Ференцварош, Венгрия), нападающий Евгений Селезнев (Акхисар, Турция).

В первом туре группового этапа Лиги наций сборная Украины победила на выезде Чехию со счетом 2:1, а во втором - одолела дома Словакию 1:0.

Позже новым главным тренером сборной Чехии стал Ярослав Шилгавы.