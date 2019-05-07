#
Иван Яковина
7 мая: США и Иран готовятся к войне
Андрей Смирнов
Порошенко силой поведут на допрос
Аркадий Бабченко
Трагедия в Шереметьево. Так кто виноват?
Владимир Фесенко
Что не так с инаугурацией Зеленского?
Спецтема: Зеленский — новый президент Российские паспорта для "Л/ДНР"

Шевченко вызвал легионеров на матчи сборной Украины против Сербии и Люксембурга

Вчера, 14:42
865
Цей матеріал також доступний українською
Шевченко вызвал легионеров на матчи сборной Украины против Сербии и Люксембурга - фото

ФФУ

Шевченко вызвал 11 легионеров на июньские матчи

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко объявил список футболистов из зарубежных клубов на поединки отбора Евро-2020 против Сербии 7 июня и Люксембурга 10 июня.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины, состав желто-синих на матчи, которые состоятся во Львове, включает 11 игроков:

Защитники: Игорь Пластун (Гент, Бельгия), Эдуард Соболь (Яблонец, Чехия), Василий Кравец (Леганес, Испания);

Полузащитники: Евгений Коноплянка (Шальке, Германия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Генк, Бельгия), Роман Безус (Гент, Бельгия), Иван Петряк (Ференцварош, Венгрия)

Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Артем Кравец (Кайсериспор, Турция).

Ранее УЕФА отклонил протесты федераций футбола Люксембурга и Португалии на результаты матчей своих сборных против команды Украины за участие в них натурализованного нападающего Жуниора Мораеса.

Тем самым подопечные Андрея Шевченко остались лидером своей отборочной группы с четырьмя очками по итогам двух туров. На один балл меньше у Люксембурга, на два - у Португалии, на три - у Сербии при одном матче в запасе.

Теги:   Андрей Шевченко Сборная Люксембурга Сборная Сербии Сборная Украины Евро-2020 Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

Футбол

Вчера, 23:55

img
Ливерпуль - Барселона 4:0. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
6951
Футбол

Вчера, 12:40

img
Когда и где смотреть матч Лиги чемпионов Ливерпуль - Барселона
1762
Футбол

Вчера, 01:26

img
Мне очень повезло. Легендарного экс-вратаря Реала выписали из больницы после инфаркта
1675

Главное

Политика

Вчера, 09:12

img
СМИ узнали фамилии претендентов на пост главы Антикоррупционного суда
Футбол

Вчера, 12:40

img
Когда и где смотреть матч Лиги чемпионов Ливерпуль - Барселона
События

Вчера, 18:24

img
На Донбассе погиб военнослужащий, двое получили ранения