Шевченко вызвал легионеров на матчи сборной Украины против Сербии и Люксембурга Вчера, 14:42 865 Цей матеріал також доступний українською ФФУ Шевченко вызвал 11 легионеров на июньские матчи ФФУ

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко объявил список футболистов из зарубежных клубов на поединки отбора Евро-2020 против Сербии 7 июня и Люксембурга 10 июня.



Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины, состав желто-синих на матчи, которые состоятся во Львове, включает 11 игроков:

Защитники: Игорь Пластун (Гент, Бельгия), Эдуард Соболь (Яблонец, Чехия), Василий Кравец (Леганес, Испания);

Полузащитники: Евгений Коноплянка (Шальке, Германия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Генк, Бельгия), Роман Безус (Гент, Бельгия), Иван Петряк (Ференцварош, Венгрия)

Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Артем Кравец (Кайсериспор, Турция).

Ранее УЕФА отклонил протесты федераций футбола Люксембурга и Португалии на результаты матчей своих сборных против команды Украины за участие в них натурализованного нападающего Жуниора Мораеса.

Тем самым подопечные Андрея Шевченко остались лидером своей отборочной группы с четырьмя очками по итогам двух туров. На один балл меньше у Люксембурга, на два - у Португалии, на три - у Сербии при одном матче в запасе.