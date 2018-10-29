Шевченко вызвал девять легионеров на ноябрьские матчи сборной Украины

Евгений Макаренко (в зеленом) вызван на ноябрьские матчи сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал девять игроков, выступающих в иностранных клубах, на ноябрьские матчи команды.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины (ФФУ). В частности, вызов получили Андрей Лунин (Леганес, Испания), Евгений Коноплянка (Шальке, Германия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Генк, Бельгия), Роман Яремчук, Игорь Пластун (оба – Гент, Бельгия), Евгений Макаренко (Андерлехт, Бельгия), Василий Кравец (Луго, Испания), Иван Петряк (Ференцварош, Венгрия).

Матч Лиги наций против Словакии сборная Украины проведет 16 ноября, товарищеская игра с Турцией намечена на 20 ноября.

В октябре сборная Украины переиграла со счетом 1:0 команду Чехии и завоевали путевку в элитный дивизион Лиги наций благодаря победе в своей группе.

После этого украинская команда с 1490 очками поднялась на две позиции рейтинга ФИФА и теперь занимает 27-е место.