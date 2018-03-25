Шевченко высказал свою главную претензию к игрокам сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о главных претензиях к своим футболистам.

Как сообщает FootballHub, у наставника национальной команды нет вопросов к самоотдаче своих игроков в товарищеском матче против Саудовской Аравии, но много проблем есть с реализацией моментов.

"У меня есть претензии к ведению игры и реализации моментов. Если у тебя есть один или пол момента, то очень важно доводить его до гола. Тогда будет намного легче играть. К сожалению, на данный момент достаточно моментов, но мы их не реализуем. Мы сами себе усложняем наши игры", - сказал Шевченко.

Напомним, сборная Украины сыграла вничью 1:1 с Саудовской Аравией в своем первом матче в 2018 году. После игры Шевченко заявил, что его команда должна была победить.