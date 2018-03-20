Шевченко рассказал, чем он недоволен в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на пресс-конференции перед товарищескими матчами против Саудовской Аравии и Японии сообщил, что его не устраивает уровень конкуренции в команде.

Как сообщает XSPORT, специалист признал, что его штаб вынужден вызывать некоторых игроков, которые имеют недостаточно игровой практики в своих клубах.

"Хотелось бы, чтобы конкуренция была повыше. Ряд игроков не получают достаточной игровой практики в своих клубах, но уровень этих футболистов выше, чем тех, которых мы просматриваем. Поэтому мы вынуждены вызывать и тех футболистов, кто стабильно не играет в своих клубах", - сказал Шевченко.

Напомним, к товарищеским матчам против сборных Саудовской Аравии и Японии в составе сборной Украины будут тренироваться 25 футболистов.

Накануне стало известно, что нападающий Роман Яремчук из-за травмы не поможет сборной Украины в контрольных поединках против Саудовской Аравии 23 марта и Японии 27 марта.