Шевченко проведет жеребьевку 1/4 финала Лиги чемпионов

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Первые матчи четвертьфинала пройдут 3 и 4 апреля, ответные - 10 и 11 апреля

Первые матчи четвертьфинала пройдут 3 и 4 апреля, ответные - 10 и 11 апреля

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко примет участие в жеребьевке 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Жеребьевка состоится в Ньоне 16 марта, начало - в 14.00.

Первые матчи четвертьфинала пройдут 3 и 4 апреля, ответные - 10 и 11 апреля.

Ранее в 1/4 финала уже вышли Ювентус, Реал Мадрид и Манчестер Сити и Ливерпуль.

Накануне Шахтер огласил полную заявку команды на ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Ромы, который состоится завтра, 13 марта, в Риме. В первом матче горняки победили 2:1.

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