Шевченко проведет жеребьевку 1/4 финала Лиги чемпионов

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко примет участие в жеребьевке 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.
Жеребьевка состоится в Ньоне 16 марта, начало - в 14.00.
Первые матчи четвертьфинала пройдут 3 и 4 апреля, ответные - 10 и 11 апреля.
Ранее в 1/4 финала уже вышли Ювентус, Реал Мадрид и Манчестер Сити и Ливерпуль.
Накануне Шахтер огласил полную заявку команды на ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Ромы, который состоится завтра, 13 марта, в Риме. В первом матче горняки победили 2:1.
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