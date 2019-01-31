Шевченко прокомментировал возможность натурализации новых легионеров для сборной Украины
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что для его команды не будут натурализовать новых зарубежных игроков.
В интервью УНИАН специалист подчеркнул, что руководство национальной команды не натурализует футболистов, и он работает с теми, у кого есть украинские паспорта.
По словам рулевого желто-синих, если исполнитель, принявший украинское гражданство, по своему уровню игры соответствует уровню сборной, то он наравне со всеми может рассчитывать на вызов.
"Остальные решения – дело самих футболистов", - добавил Шевченко.
В октябре 2017 года полузащитник Шахтера Марлос получил украинское гражданство, после чего был вызван в сборную Украины.
Недавно сообщалось, что бразильский легионер донецкого Шахтера Исмаили в ближайшее время может получить украинское гражданство.