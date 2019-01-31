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Шевченко прокомментировал возможность натурализации новых легионеров для сборной Украины

Сегодня, 19:57
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ФФУ

Шевченко заявил, что работает с теми, у кого есть украинские паспорта

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что для его команды не будут натурализовать новых зарубежных игроков.

В интервью УНИАН специалист подчеркнул, что руководство национальной команды не натурализует футболистов, и он работает с теми, у кого есть украинские паспорта.

По словам рулевого желто-синих, если исполнитель, принявший украинское гражданство, по своему уровню игры соответствует уровню сборной, то он наравне со всеми может рассчитывать на вызов.

"Остальные решения – дело самих футболистов", - добавил Шевченко.

В октябре 2017 года полузащитник Шахтера Марлос получил  украинское гражданство, после чего был вызван в сборную Украины.

Недавно сообщалось, что бразильский легионер донецкого Шахтера Исмаили в ближайшее время может получить украинское гражданство.

Теги:   Андрей Шевченко Сборная Украины Футбол

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