Шевченко прокомментировал разгром Украиной Сербии в отборе на Евро-2020 Сегодня, 01:45 Цей матеріал також доступний українською ФФУ Андрей Шевченко ФФУ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу своих подопечных над национальной командой Сербии (5:0) в матче третьего тура отборочного цикла на Евро-2020.

«Сейчас эмоций очень много, и они положительные. Спасибо болельщикам за прекрасную поддержку», — цитирует Шевченко пресс-служба ФФУ.

На вопрос журналиста, был ли заготовкой момент, когда он подозвал к себе Коноплянку перед первым голом и показал на правый фланг, Шевченко ответил, что прежде всего сработало то, что ребята хорошо подготовились к матчу.

«Сербы играли в три защитника, мы успели перестроиться. Мы плодотворно поработали на сборах — прежде всего над физической подготовкой. Физическая готовность в этой встрече решила все. Особенно это было важно для тех ребят, у которых давно завершился чемпионат. Евгений Коноплянка отлично подготовился и провел замечательную игру», — подчеркнул Шевченко.

Тренер украинской сборной также отметил, что завтра у игроков начинается подготовка к следующему поединку — матчу с Люксембургом. Он подчеркнул, что ребята будут готовиться и будут пытаться сыграть еще один матч на высоком уровне.

«У нас есть два дня на подготовку. Если смогут восстановиться те исполнители, которые сегодня выходили на поле, они будут играть. Если нет — будет ротация», — ответил Шевченко на вопрос журналиста, планируется ли ротация состава в поединке с Люксембургом.

Комментируя игру сербской команды тренер сине-желтых отметил, что у них «отличная команда, и у нас будет тяжелая игра на выезде».

«Сейчас не осталось слабых команд в Европе. Если ты потерял пять-семь процентов своей формы, уже будет очень трудно», — сказал он.



Также Шевченко еще раз поблагодарил болельщиков за поддержку.



«Было приятно, вспомнил времена, когда был игроком. Это лучший комплимент, который можно получить. Еще раз спасибо болельщикам», — сказал он.

Напомним, рамках отбора на Евро-2020 сборная Украины разгромила Сербию 5:0.