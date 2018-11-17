Шевченко прокомментировал поражение от Словакии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пообщался с журналистами после матча со сборной Словакии, который завершился поражением со счетом 4:1.

Тренер сообщил, что несмотря на хорошую игру во втором тайме, ошибки в первой половине игры не позволили победить сборной Украины, передает ФФУ.

"В первом тайме команда растерялась. Мы допустили несколько ошибок, начали играть в непривычный для нас способ, длинными передачами. Повлиял негативно и быстрый гол. Счет мог быть другим, во втором тайме сборная Украины создала достаточно моментов для этого", - заявил Шевченко.

Главный тренер сборной также прокомментировал экспериментальную схему команды и произведенные замены.

"Сегодня мы задействовали, наверное, процентов 60 молодежи. Наш соперник был очень мотивирован, но во втором тайме наша команда мобилизовалась и смогла добавить. Да, была определенная смена тактики. Мы усилили фланги, но в конструкции игры особых изменений не произошло. Разве что в середине оказалось на одного игрока меньше. Не думаю, что именно это повлияло на итоговый результат. Наши футболисты в первом тайме много ошибались, играли длинными передачами. Во втором тайме мы уже лучше контролировали мяч, больше применяли короткие пасы", - заявил тренер.

Завершая пресс-конферению, Шевченко поблагодарил болельщиков, которые приехали поддержать сборную.

"Напоследок хочу поблагодарить украинским болельщикам, которые приехали нас поддержать. Будем стараться радовать их хорошей игрой и результатом в следующих матчах", - заявил Шевченко.

Напомним, сборная Украины с результатом 1:4 проиграла на выезде команде Словакии в заключительном матче группового этапа Лиги наций.

Смотрите также