Шевченко прокомментировал победу сборной Украины над Японией

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Шевченко отметил прогресс команды в контроле игры
Фото: ФФУ

Шевченко отметил прогресс команды в контроле игры

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко высказался по поводу победы своей команды в товарищеском матче против Японии.

Тренер считает, что в этом поединке значительно улучшились связи в середине поля, хотя они и не были на том уровне, который бы удовлетворил полностью, поэтому, считает специалист, над этим надо работать, сообщает официальный сайт ФФУ.

"Мы собрались перед игрой с Саудовской Аравией после того, как не виделись четыре месяца. Какие-то игровые связи уже были утрачены. Нам надо было что-то добавить в первой игре, и мы добавили - чуть прессинга, немного компактности в середине поля. После того поединка я был недоволен тем, как мы контролировали игру. Сегодня уже это получалось гораздо лучше ", - отметил Шевченко.

Наставник желто-синих также указал на необходимость научиться не пропускать голы после стандартных положений, но признает, что для этого нужно время. Он выразил удовлетворение контролем игры со стороны подопечных в целом, за исключением момента с пропущенным мячом и последних семи минут, когда "Япония была близка к тому, чтобы сравнять счет".

По словам Шевченко, Федерация футбола Украины ведет работу по организации спаррингов в этом году: идут "конкретные" переговоры с двумя сборными, одна из которых - участник чемпионата мира.

Сегодня, 27 марта, сборная Украины по футболу переиграла команду Японии со счетом 2:1 в товарищеском матче.

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