17 октября 2018, среда

Шевченко прокомментировал победу над Чехией

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Шевченко заявил о прогрессе в игре сборной

Шевченко заявил о прогрессе в игре сборной

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал победу над сборной Чехии в рамках Лиги наций.

Об этом передает Трибуна.

"Понравилось то, что команда контролировала ход игры. Были моменты, когда было тяжело, соперник сбалансированно играл. У чехов было несколько моментов в первом тайме после индивидуальных ошибок, мы предупреждали об этом", - заявил Шевченко.

Тренер также заявил, что команда растет и будет продолжать совершенствовать игру.

Напомним, сборная Украины по футболу переиграла со счетом 1:0 команду Чехии и завоевала путевку в полуфинал Лиги B Лиги наций, а также право играть в элитной группе турнира следующего розыгрыша.

Смотрите также

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове