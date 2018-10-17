Шевченко прокомментировал победу над Чехией

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал победу над сборной Чехии в рамках Лиги наций.
Об этом передает Трибуна.
"Понравилось то, что команда контролировала ход игры. Были моменты, когда было тяжело, соперник сбалансированно играл. У чехов было несколько моментов в первом тайме после индивидуальных ошибок, мы предупреждали об этом", - заявил Шевченко.
Тренер также заявил, что команда растет и будет продолжать совершенствовать игру.
Напомним, сборная Украины по футболу переиграла со счетом 1:0 команду Чехии и завоевала путевку в полуфинал Лиги B Лиги наций, а также право играть в элитной группе турнира следующего розыгрыша.
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