Шевченко прокомментировал победу над Чехией

Шевченко заявил о прогрессе в игре сборной

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал победу над сборной Чехии в рамках Лиги наций.

Об этом передает Трибуна.

"Понравилось то, что команда контролировала ход игры. Были моменты, когда было тяжело, соперник сбалансированно играл. У чехов было несколько моментов в первом тайме после индивидуальных ошибок, мы предупреждали об этом", - заявил Шевченко.

Тренер также заявил, что команда растет и будет продолжать совершенствовать игру.

Напомним, сборная Украины по футболу переиграла со счетом 1:0 команду Чехии и завоевала путевку в полуфинал Лиги B Лиги наций, а также право играть в элитной группе турнира следующего розыгрыша.

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