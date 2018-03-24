Шевченко прокомментировал ничью в матче Украина - Саудовская Аравия

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлением от ничьей своей команды в товарищеском поединке против Саудовской Аравии.

Тренер посетовал, что у его подопечных было достаточно моментов, чтобы победить, сообщает официальный сайт ФФУ. При этом специалист остался недоволен контролем игры и владением мячом футболистами желто-синих.

"Пропустили со стандарта потому, что не очень хорошо контролировали игру. Хотя я делал акцент как раз на том, что мы должны были действовать очень аккуратно, не терять своих игроков. Будем разбираться", - добавил Шевченко.

Вместе с тем наставник сборной Украины отметил, что даже если бы его подопечные выиграли матч, он все равно остался бы недоволен контролем игры в исполнении его коллектива.

Сборная Украины сыграла вничью 1:1 с Саудовской Аравией в своем первом матче в 2018 году.