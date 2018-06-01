Шевченко прокомментировал ничью в матче Украина-Марокко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пообщался с журналистами после товарищеского матча Украина-Марокко, который завершился нулевой ничьей.

Тренер отметил, что игра была тяжелой, посколько марокканцы готовятся к чемпионату мира, а большинство игроков украинской сборной уже в отпуске, передает ФФУ.

"Игра была очень сложной, разница в подготовке чувствуется сразу, так как Марокко готовится к чемпионату мира, в то время как у наших игроков все официальные матчи уже позади, пора отпусков. Все это отражается на поле. Но я рад, что ребята в сложных моментах проявили характер, действовали компактно. В тех эпизодах, когда было сложно, мы увидели сплоченность и понимание игровой ситуации", - заявил Шевченко.

Он также объяснил, почему заменил после первого тайма Андрея Ярмоленко.

"Ярмоленко недавно только восстановился после травмы. Я заранее сказал ребятам, что буду делать много замен и пытаться дать сыграть всем в этих двух матчах", - заявил тренер.

Андрей Шевченко также позитивно оценил итоговый результат игры.

"Главный положительный момент в том, что в сложных ситуациях мы выглядели как команда. Не все получалось, но главные качества, бойцовские, мы проявили. Компактность, вера друг в друга и игра на ноль - вот главный итог", - заявил Андрей Шевченко.

Напомним, сборная Украины по футболу в своем втором поединке в 2018 году разошлась миром 0:0 с командой Марокко по итогам товарищеской игры.