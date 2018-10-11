Шевченко прокомментировал ничью в матче Италия - Украина

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко высказался по поводу ничьей своей команды в товарищеском поединке против Италии.
Главный тренер желто-синих выразил убеждение, что за выступления в первом тайме его подопечные не заслуживают комплиментов, тогда как вторую половину они отыграли "очень качественно", сообщает официальный сайт ФФУ.
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В качестве подтверждения своих слов специалист указал на то, что после перерыва игроки гостей действовали компактно, и даже после пропущенного мяча в свои ворота нашли в себе силы сравнять счет.
Наставник сборной Украины также выразил удовлетворение выступлением подопечных и результатом игры. По его словам, после приезда в Харьков, где команда сыграет против Чехии в Лиге наций, тренерский штаб более внимательно проведет анализ всей игры.
"И еще очень важно, что некоторые игроки получили повреждения, мы должны оценить их состояние. Посмотрим, насколько серьезны эти травмы, и будем решать, надо кого-то довызвать", - добавил Шевченко.
В товарищеском матче сборных Италии и Украины по футболу зафиксирована ничья 1:1.
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