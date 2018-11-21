Шевченко прокомментировал ничью сборной Украины с Турцией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от товарищеского матча против команды Турции, который завершился нулевой ничьей.
По словам наставника украинской сборной, матч в Анталье был полезным в первую очередь в информационном смысле, ведь была возможность посмотреть в игре многих молодых футболистов, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.
"Сегодня за сборную Украины играли около десяти футболистов, которые еще вчера выступали за молодежную команду. И они очень хорошо себя проявили", - сказал Шевченко.
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Несмотря на это, Андрей Шевченко также рассчитывает в будущем на лидеров команды, которые не смогли сегодня помочь команде из-за травм.
"Несколько наших лидеров получили травмы. Я надеюсь, что они восстановятся до старта отборочного турнира чемпионата Европы.
Хочу выразить благодарность турецкой сборной, которая обеспечила накал борьбы. Вышел интересный матч. Также хочу отметить всех игроков, как в своей команде, так и у соперника. Футболисты обеих сборных действовали с высокой мотивацией.
Я с большим удовольствием приезжаю в Турцию. Мне очень приятно, что меня здесь помнят как игрока и знают как тренера", - добавил Шевченко.
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Сборная Украины сыграла вничью 0:0 против команды Турции на выезде, что стало вторым поединком подряд для подопечных Андрея Шевченко, в котором они не выиграли.
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