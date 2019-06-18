Шевченко предложил Милану приобрести защитника Динамо — СМИ Сегодня, 18:48 Цей матеріал також доступний українською Виталий Миколенко via Instagram Стоимость Миколенко оценивается в 6−7 млн евро Виталий Миколенко via Instagram

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко предложил Милану приобрести защитника киевского Динамо Виталия Миколенко, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации СМИ, руководство Милана провело встречу для обсуждения возможных будущих трансферов. Главными фигурантами переговоров были полузащитник Наполи Амаду Диавара и защитник Динамо Виталий Миколенко.

Сообщается, что обратить внимание на Миколенко посоветовал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который обсудил возможный трансфер украинца со своим бывшим одноклубником, а теперь техническим директором «россонери» Паоло Мальдини.

Трансферная стоимость украинского защитника оценивается в 6−7 млн евро.

Ранее Миколенко подписал с Динамо новый контракт, который рассчитан на пять лет.

