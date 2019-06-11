Шевченко поделился впечатлениями от матча с Люксембургом Сегодня, 01:25 Цей матеріал також доступний українською Телеканал Украина Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко Телеканал Украина

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко пообщался с журналистами после отборочного матча на Евро-2020 против Люксембурга.

«Люксембург — очень приличная команда, она умеет играть в футбол, есть неплохие игроки. Счет 1:0 — нервозный. Ребята подустали, потому что было отдано очень много сил с сербами. Тяжело нам было делать замены», — заявил Шевченко.

Также в эфире телеканала Футбол 1 главный тренер сборной отметил, что у него нет претензий к команде.

«Считаю, ребята с задачей справились, мы заработали 3 очка — это была главная задача. Никаких претензий к игрокам нет, единственное — реализация. Реализуйте, будет вам намного проще. Понимаю, что ребята подустали, требовать большего очень тяжело», — заявил Шевченко.

Напомним, сборная Украины со счетом 1:0 переиграла команду Люксембурга и закрепила лидерство в группе B отбора на Евро-2020.