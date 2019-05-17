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Шевченко объявил заявку сборной Украины на отборочные матчи Евро-2020

Вчера, 18:29
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Шевченко объявил заявку сборной Украины на отборочные матчи Евро-2020 - фото

ФФУ

7 июня сборная Украины сыграет против Люксембрга, а 10-го — против Сербии

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко огласил список игроков, которые будут готовиться к матчам отбора на Евро-2020 против команд Сербии и Люксембурга.

В список попал 31 футболист, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Заявка сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко (Динамо), Андрей Лунин (Леганес).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Богдан Бутко (все — Шахтер), Никита Бурда, Виталий Миколенко, Артем Шабанов (все — Динамо), Александр Караваев (Зоря), Василий Кравец (Леганес), Игорь Пластун (Гент), Эдуард Соболь (Яблонец).

Полузащитники: Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все — Динамо), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все — Шахтер), Евгений Коноплянка (Шальке), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Руслан Малиновский (Генк), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Роман Безус (Гент), Иван Петряк (Ференцварош), Марьян Швед (Селтик).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент), Артем Кравец (Кайсериспор), Жуниор Мораес (Шахтер).

Сборная Украины начнет подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы 25 мая в Харькове.

7 июня сборная Украины сыграет против Люксембрга, а 10-го — против Сербии.

В первом туре отбора на Евро-2020 сборная Украины разошлась миром с Португалией 0:0, а во втором — победила Люксембург 2:1.

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