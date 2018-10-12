12 октября 2018, пятница

Шевченко обратился за поддержкой к болельщикам сборной Украины

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Шевченко надеется, что на матче против Чехии соберется полный стадион

Шевченко надеется, что на матче против Чехии соберется полный стадион

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко призвал болельщиков поддержать команду на матче третьего тура группового раунда Лиги наций против Чехии в Харькове 16 октября, который начнется в 21.45 по киевскому времени.

Главный тренер желто-синих заявил, что его подопечным нужна поддержка в этой игре, а также выразил надежду, что соберется полный стадион, сообщает официальный сайт Федерации футбола.

"Рассчитываем на 12-го игрока. Мы очень рады находиться здесь, в Харькове. Сборная Украины уже давно не играла в этом городе. Надеюсь, при вашей поддержке мы покажем хороший футбол", - добавил Шевченко.

Комментируя вызов на матч нападающего Ворсклы Владислава Кулача, специалист выразил сожаление, что из-за травм выбыли несколько исполнителей, поэтому он посчитал важным найти игрока, который мог бы создать конкуренцию.

"Владислав очень хорошо выглядел в последних матчах за Ворсклу, получил у них международный опыт. Надеюсь, он нам поможет", - отметил Шевченко.

Накануне рулевой сборной Украины вызвал в команду нападающего Шахтера Владислава Кулача, который выступает за полтавский клуб на правах аренды.

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