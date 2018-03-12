Шевченко объявил состав сборной Украины на матчи против Саудовской Аравии и Японии

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Андрей Шевченко сформировал основной и резервный списки

Андрей Шевченко сформировал основной и резервный списки

К товарищеским поединкам против сборных Саудовской Аравии и Японии в составе сборной Украины под руководством Андрея Шевченко будут тренироваться 25 футболистов, сообщает официальный сайт ФФУ. 

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Андрей Лунин (Заря), Денис Бойко (Динамо).

Защитники: Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец, Николай Матвиенко (все – Шахтер), Евгений Хачериди, Никита Бурда (оба – Динамо), Александр Караваев (Заря), Эдуард Соболь (Славия).

Полузащитники: Руслан Ротань, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев (все – Динамо), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все – Шахтер), Андрей Ярмоленко (Боруссия Д), Евгений Коноплянка (Шальке), Руслан Малиновский (Генк), Александр Зинченко (Манчестер Сити).

Нападающие: Артем Беседин (Динамо), Артем Кравец (Кайсериспор), Роман Яремчук (Гент).

Стоит отметить, что Яремчук, для которого это дебютный вызов, и Ярмоленко, скорее всего, не приедут в сборную из-за травм.

В резервном списке находятся Александр Сваток (Заря), Иван Петряк (Шахтер), Юрий Коломоец (Ворскла). 

Ранее официальный сайт Зари объявил, что два игрока клуба будут представлять национальную сборную в поединках против Саудовской Аравии и Японии. 

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