Шевченко об атмосфере в сборной Украины: Комфортной ситуации не должно быть ни для кого

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Сборной Украины нужно воспитывать в себе желание побеждать - Шевченко
Фото: ФФУ

Сборной Украины нужно воспитывать в себе желание побеждать - Шевченко

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от работы с командой.

Главный тренер желто-синих подчеркнул, что его подопечным нужно воспитывать в себе желание побеждать, ведь это, считает он, поможет в матчах с более серьезными соперниками, чем Саудовская Аравия, сообщает телеканал Футбол 1/2.

Специалист отметил, что можно отложить игру в сторону, но результата команда должна достигать всегда, несмотря на то, что это может быть товарищеский поединок.

"Комфортной ситуации не должно быть ни для кого. Я понимаю желание ребят приезжать сюда - это хорошо. Однако у каждого из них есть определенная ответственность", - заявил Шевченко.

Также наставник сборной Украины высказал претензии своим подопечным за проблемы с реализацией моментов у чужих ворот.

Сборная Украины сыграла вничью 1:1 с Саудовской Аравией в своем первом матче в 2018 году. После игры Шевченко заявил, что его команда должна была победить.

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