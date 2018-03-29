Шевченко назвал предварительные даты следующих матчей сборной Украины

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Шевченко планирует собрать команду 23 мая
Фото: ФФУ

Шевченко планирует собрать команду 23 мая

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко заявил о том, что по предварительной информации следующие контрольные поединки его подопечных состоятся 30 мая и 2 июня.

В комментарии Команда №1 тренер заявил, что планирует собрать команду 23 мая: подготовка состоится в Украине, а матчи пройдут за рубежом.

"Надеюсь, будет две игры, одна из них — с участником чемпионата мира. С кем именно, скажу только после подписания контракта", - добавил Шевченко.

Недавно стало известно, что ФФУ достигла соглашения с итальянской стороной о проведении товарищеского матча Италия - Украина 10 октября 2018 года в Италии.

Ранее наставник желто-синих Андрей Шевченко сообщил, что товарищеский поединок его команды против Турции может состояться осенью 2018 года.

Также тренер заявлял о том, что предложил наставнику Бразилии Тите провести спарринг между их командами в мае 2018 года в Украине.

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