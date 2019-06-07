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Шевченко назвал окончательный состав на матч Украина — Сербия

Сегодня, 16:43
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Шевченко назвал окончательный состав на матч Украина — Сербия - фото

УАФ

В состав попали 23 игрока

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко назвал окончательный состав из 23-х футболистов на домашний поединок отбора на Евро-2020 против Сербии 7 июня.

Согласно официальному сайту Украинской ассоциации футбола, в финальную заявку не попали полузащитники Шахтера Марлос, Динамо Николай Шапаренко и Вест Хэма Андрей Ярмоленко.

Марлос имел повреждение, Ярмоленко не набрал достаточную форму. Причина отсутствия в списке Шапаренко неизвестна.

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Состав выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Андрей Лунин (Реал) и Юрий Панькив (Александрия);

Защитники: Богдан Бутко, Эдуард Соболь, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (все — Шахтер), Никита Бурда, Виталий Миколенко (оба — Динамо), Игорь Пластун (Гент), Александр Караваев (Заря);

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко (оба — Шахтер), Роман Безус (Гент), Руслан Малиновский (Генк), Евгений Коноплянка (Шальке), Марьян Швед (Селтик), Виктор Цыганков и Владимир Шепелев (Динамо), Александр Зинченко (Манчестер Сити);

Нападающие: Артем Кравец (Кайсериспор), Артем Беседин (Динамо) и Роман Яремчук (Гент).

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Ранее Шевченко принял решение исключить из состава Василия Кравца (Леганес), Ивана Петряка (МОЛ Види), Сергея Сидорчука (Динамо), Артема Шабанова (Динамо) и Сергея Болбата (Шахтер) из состава желто-синих перед матчами против Сербии и Люксембурга.

Теги:   Андрей Шевченко Сборная Сербии Андрей Ярмоленко Марлос Евро-2020 Сборная Украины Футбол

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