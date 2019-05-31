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Шевченко исключил пятерых игроков из сборной Украины

Вчера, 22:29
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Шевченко исключил пятерых игроков из сборной Украины - фото

ФФУ via Instagram

Шевченко (справа) продолжает подготовку к матчам с Сербией и Люксембургом

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял решение исключить из состава национальной команды пятерых футболистов перед матчами отбора на Евро-2020.

Согласно решению Шевченко, лагерь сборной покинут Василий Кравец (Леганес), Иван Петряк (МОЛ Види), Сергей Сидорчук (Динамо), Артем Шабанов (Динамо) и Сергей Болбат (Шахтер), сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Сообщается, что наставник сборной Украины принял такое решение в рамках процесса оптимизации состава для подготовки к отборочным матчам Евро-2020.

Кроме этого, Шевченко принял решение оставить вратаря Андрея Лунина в расположении юношеской сборной Украины U-20, которая вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Решение о его прибытии в главную команду страны будет принято после матча 1/8 финала, который состоится 3 июня.

7 июня сборная Украины сыграет против Сербии, 10 июня — против Люксембурга. Оба матча состоятся во Львове.

Ранее в связи с травмой голкипера Дениса Бойко Андрей Шевченко вызвал в сборную Украины вратаря Александрии Юрия Панькива на поединки отбора Евро-2020.

Перед этим Шевченко вызвал нападающего Динамо Артема Беседина, который заменил травмированного Жуниора Мораеса из Шахтера.

Теги:   Евро-2020 Сборная Украины Андрей Шевченко

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