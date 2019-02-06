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Шедевр в разрезе. Самый дорогой стадион Европы стоимостью более €1 млрд

Сегодня, 21:04
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populous.com

Так будет выглядеть Tottenham Hotspur Stadium

Автор Александр Пасховер

Весной в Лондоне откроется самый дорогой стадион Великобритании и Европы - Tottenham Hotspur Stadium стоимостью около €1,15 миллиарда евро, пишет журнал Новое Время.

Стадион, который станет домашней ареной для одноименного клуба, возводят на месте стадиона White Hart Lane, построенного в 1899 году и снесенного в 2016-м.

Tottenham Hotspur Stadium будет оборудован 62,062 местами, а стоимость билета на один матч составит от €48,2 до €133,6.

Одна из уникальных особенностей стадиона - выдвижное поле для классического футбола. Под ним будет располагаться искусственное покрытие для его американской версии. Всего процесс выдвигания поля будет занимать около 25 минут.

Помимо этого, "фишкой" футбольной арены станет стеклянный тоннель для выхода игроков на поле, который будет прозрачным со стороны зрителей, однако непрозрачным для самих футболистов - так болельщики смогут следить за любимыми игроками в перерывах.

Помещения стадиона будут содержать 1800 телеэкранов, транслирующих матчи английской Премьер-лиги; а футбольное поле сможет "похвастаться" четырьмя LED-экранами.

Рекордной будет не только стоимость Tottenham Hotspur Stadium - клубный магазин лондонского ФК площадью 2,136 м² станет самым крупным в Европе.

За проектирование новой домашней арены Тоттенхэма отвечает американская архитектурная компания Populous, специализирующаяся на спортивных сооружениях.

Данные Populous и Tottenham Hotspur / Фото: НВ

Теги:   Лондон Великобритания Стадион Футбол Тоттенхэм

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