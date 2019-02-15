Фоззи
Уэйн – Ромео не может умереть
Джон Керри
Наша главная цель
Грег Сателл
Выигрывают все. Почему для прогресса нам нужны женщины
Владимир Огрызко
Неофициальный перевод Кремля
Спецтема: Убийство Гандзюк Выборы президента Украины

Шансы остаются равными. Хацкевич прокомментировал ничью с Олимпиакосом

Сегодня, 02:22
27
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Александр Хацкевич

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич пообщался с журналистами после матча 1/16 финала Лиги Европы против греческого Олимпиакоса, который закончился с ничейным счетом 2:2.

Как сообщается на официальном сайте киевского футбольного клуба, наставник Динамо считает, что шансы у команд по-прежнему остаются равными - пятьдесят на пятьдесят.

"Как бы ни закончилась игра сегодня, все решалось бы в Киеве. Результат 2:2 нас удовлетворяет, но шансы, как и раньше, остаются равными - 50 на 50", - сказал Хацкевич.

По его словам, даже после пропущенного мяча в начале игры команда все равно не отошла от того плана, который был предложен перед игрой и к чему футболисты готовились.

"Было видно и движение, и понимание, и структуру, организацию игры в течение всего матча. В перерыве мы попросили ребят агрессивнее играть вперед, потому что в начале игры мы довольно много играли назад и поперек. Несмотря на отсутствие игровой практики, в плане самого подхода и того, как команда строила игру, сегодня все было на достаточно хорошем уровне", - сказал тренер киевлян.

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли шансы у защитника Динамо Томаша Кадара сыграть в ответном матче, который состоится в Киеве 21 февраля, Хацкевич отметил, что все будет зависеть от того, в каком состоянии будет футболист.

"Он уже пропустил 10 дней и еще пару дней пропустит. Шансы есть, но они небольшие", - сказал он.

Комментируя игру соперника наставник Динамо отметил, что не ожидал столь значительных изменений в составе.

"Того, что будут такие значительные изменения в составе, мы не ожидали. А каким был план Олимпиакоса - это стратегия и выбор тактики на игру их главного тренера. Главное для нашей команды то, что мы играли в тот футбол, о котором мы договаривались" - сказал Хацкевич.

Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы Динамо сыграло вничью 2:2 на выезде против греческого Олимпиакоса.

Теги:   Футбол Лига Европы Александр Хацкевич ФК Динамо (Киев)

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП 3

События

Вчера, 02:10

article_img
В центре Киева произошла массовая драка между украинскими и немецкими футбольными фанатами
3357
Футбол

13 февраля, 22:31

article_img
Умер легендарный футболист Динамо
2667
Футбол

Вчера, 23:57

article_img
Шахтер - Айнтрахт - 2:2. События по минутам матча Лиги Европы
1828

Главное

Футбол

Вчера, 21:58

article_img
Динамо увезло драматичную ничью из Греции
Футбол

Сегодня, 00:07

article_img
Шахтер в меньшинстве спасся от поражения в Лиге Европы
Финансы

Вчера, 11:40

article_img
Зеленский как Трамп. Чего ждут от выборов в Украине иностранные инвесторы

Выбор редакции

Инновации

Вчера, 11:56

article_img
Техосмотр не прошли. Пентагон проверит сертификацию ракет SpaceX
События

Вчера, 15:19

article_img
Не устраивает. Что делать, если семейный врач не выполняет свои обязанности
Авто

Вчера, 15:00

article_img
Машина - друг человека. Tesla добавляет собачий режим в свои электрокары