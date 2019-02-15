Шансы остаются равными. Хацкевич прокомментировал ничью с Олимпиакосом Сегодня, 02:22 27 Цей матеріал також доступний українською EPA Александр Хацкевич EPA

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич пообщался с журналистами после матча 1/16 финала Лиги Европы против греческого Олимпиакоса, который закончился с ничейным счетом 2:2.

Как сообщается на официальном сайте киевского футбольного клуба, наставник Динамо считает, что шансы у команд по-прежнему остаются равными - пятьдесят на пятьдесят.

"Как бы ни закончилась игра сегодня, все решалось бы в Киеве. Результат 2:2 нас удовлетворяет, но шансы, как и раньше, остаются равными - 50 на 50", - сказал Хацкевич.



По его словам, даже после пропущенного мяча в начале игры команда все равно не отошла от того плана, который был предложен перед игрой и к чему футболисты готовились.

"Было видно и движение, и понимание, и структуру, организацию игры в течение всего матча. В перерыве мы попросили ребят агрессивнее играть вперед, потому что в начале игры мы довольно много играли назад и поперек. Несмотря на отсутствие игровой практики, в плане самого подхода и того, как команда строила игру, сегодня все было на достаточно хорошем уровне", - сказал тренер киевлян.

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли шансы у защитника Динамо Томаша Кадара сыграть в ответном матче, который состоится в Киеве 21 февраля, Хацкевич отметил, что все будет зависеть от того, в каком состоянии будет футболист.



"Он уже пропустил 10 дней и еще пару дней пропустит. Шансы есть, но они небольшие", - сказал он.



Комментируя игру соперника наставник Динамо отметил, что не ожидал столь значительных изменений в составе.

"Того, что будут такие значительные изменения в составе, мы не ожидали. А каким был план Олимпиакоса - это стратегия и выбор тактики на игру их главного тренера. Главное для нашей команды то, что мы играли в тот футбол, о котором мы договаривались" - сказал Хацкевич.

Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы Динамо сыграло вничью 2:2 на выезде против греческого Олимпиакоса.