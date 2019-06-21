Турецкий гранд убедил Шальке снизить цену на Коноплянку — СМИ Сегодня, 19:48 Цей матеріал також доступний українською УАФ Коноплянка должен заработать 9 млн евро за три года контракта с Фенербахче УАФ

Шальке согласился снизить для Фенербахче цену на полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянку до 4 млн евро, сообщает Superhaber.



По информации медиа, турецкий гранд убедил немецкую сторону отказаться от своих требований получить за 29-летнего футболиста 5 млн евро.

Как отмечает портал, теперь заключение соглашения между клубами — это вопрос времени. Сам игрок должен заработать 9 млн евро за три года контракта.

На днях СМИ узнали, что Фенербахче не желает платить Шальке за переход полузащитника сборной Украины 5 млн евро.

Согласно предыдущим сообщениям, зарплата Коноплянки по трехлетнему контракту составит 2,7 миллиона евро в год.

Ранее появилась информация, что полузащитник Шальке и сборной Украины согласился подписать контракт с Фенербахче.