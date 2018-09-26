Шальке с Коноплянкой в ​​составе проиграл пятый матч подряд. Результаты матчей чемпионата Германии

В Германии состоялись четыре матча 5-го тура Бундеслиги.

Шальке начал сезон хуже не придумаешь. Гельзенкирхенский клуб, за который выступает Евгений Коноплянка, проиграл на выезде Фрайбргу, потерпев пятое поражение подряд в пяти турах чемпионата. Украинец отбыл дисквалификацию после удаления во втором туре и провел на поле 69 минут, после чего был заменен на Шопфа.

Единственный гол в матче на 52-й минуте забил Нидерлехнер, удачно сыграв на добивании после сейва голкипера Шальке. Гельзенкирхенский клуб с нулем очков занимает последнюю строчку чемпионата Германии.

Мюнхенская Бавария впервые в сезоне потеряла очки. Обидчиком мюнхенцев стал Аугсбург. Благодаря голу Роббена Бавария вышла вперед, но за три минуты до окончания основого времени Гетце грудью замкнул прострел с фланга и сравнял счет. Тем не менее, потеря очков не помешала Баварии продолжить лидировать в Бундеслиге.

Вердер - Герта - 3:1

Голы: Харник, 11 Велькович, 45 + 1, Крузе, 66 (пен) - Дилросун, 53

Бавария - Аугсбург 1:1

Голы: Роббен, 48 - Гетце, 87

Ганновер - Хоффенхайм - 1:3

Голы: Фюлькруг, 55 (пен) - Брент, 20 Кадерабек, 49, Бельфодиль, 90+4

Фрайбург - Шальке - 1:0

Гол: Нидерлехнер, 52

В прошлом туре чемпионата Германии мюнхенская Бавария выиграла четвертый матч подряд на старте сезона Бундеслиги, обыграв Шальке.

НВ