Шальке с Коноплянкой в составе проиграл прямому конкуренту в чемпионате Германии

В субботу, 13 января, состоялись шесть матчей 18-го тура чемпионата Германии по футболу
В центральном матче игрового дня Шальке на выезде проиграл прямому конкуренту за второе место - РБ Лейпциг. Голами в составе победителей отметились Наби Кейта, Тимо Вернер и Брума, единственный мяч в составе Шальке на счету Налдо.
Евгений Коноплянка в этом матче вышел на поле на 82-й минуте на замену и результативными действиями не отметился.
После этой победы РБ Лейпциг обогнал Шальке и поднялся на второе место в турнирной таблице.
РБ Лейпциг – Шальке 3:1
Голы: Кейта, 41, Вернер, 69, Брума, 71 – Налдо, 55
РБ Лейпциг: Гулачи, Упамекано, Орбан, Бернардо, Демме, Лаймер, Кейта (Поульсен, 67), Забитцер, Кампль, Брума (Ильзанкер, 84), Огюстен (Вернер, 63)
Шальке: Ферманн, Настасич, Налдо, Очипка, Шопф (Пьяца, 55), Калиджури, Майер, Стамбули, Харит (Коноплянка, 82), Бургшталлер, Ди Санто (Эмболо, 55)
Предупреждения: Забитцер, Настасич, Кейта, Калиджури.
Результаты других матчей 18-го тура чемпионата Германии:
Айнтрахт Ф – Фрайбург 1:1
Голы: Аллер, 28 — Кох, 51
Аугсбург – Гамбург 1:0
Гол: Ку Ча Чхоль, 45
Штутгарт – Герта 1:0
Гол: Штарк (автогол), 78.
Вердер – Хоффенхайм 1:1
Голы: Хюбнер, 39, Селассие, 63
Ганновер – Майнц 3:2
Голы: Муто, 26, Хак, 31, Фюллькруг, 33, 38 (пенальти),78
Турнирное положение
Турнирная таблица официального сайта УЕФА
Напомним, 18-й тур чемпионата Германии стартовал уверенной выездной победой Баварии над Байером.
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