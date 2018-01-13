Шальке с Коноплянкой в составе проиграл прямому конкуренту в чемпионате Германии

В субботу, 13 января, состоялись шесть матчей 18-го тура чемпионата Германии по футболу

В центральном матче игрового дня Шальке на выезде проиграл прямому конкуренту за второе место - РБ Лейпциг. Голами в составе победителей отметились Наби Кейта, Тимо Вернер и Брума, единственный мяч в составе Шальке на счету Налдо.

Евгений Коноплянка в этом матче вышел на поле на 82-й минуте на замену и результативными действиями не отметился.

После этой победы РБ Лейпциг обогнал Шальке и поднялся на второе место в турнирной таблице.

РБ Лейпциг – Шальке 3:1

Голы: Кейта, 41, Вернер, 69, Брума, 71 – Налдо, 55

РБ Лейпциг: Гулачи, Упамекано, Орбан, Бернардо, Демме, Лаймер, Кейта (Поульсен, 67), Забитцер, Кампль, Брума (Ильзанкер, 84), Огюстен (Вернер, 63)

Шальке: Ферманн, Настасич, Налдо, Очипка, Шопф (Пьяца, 55), Калиджури, Майер, Стамбули, Харит (Коноплянка, 82), Бургшталлер, Ди Санто (Эмболо, 55)

Предупреждения: Забитцер, Настасич, Кейта, Калиджури.

Результаты других матчей 18-го тура чемпионата Германии:

Айнтрахт Ф – Фрайбург 1:1

Голы: Аллер, 28 — Кох, 51

Аугсбург – Гамбург 1:0

Гол: Ку Ча Чхоль, 45

Штутгарт – Герта 1:0

Гол: Штарк (автогол), 78.

Вердер – Хоффенхайм 1:1

Голы: Хюбнер, 39, Селассие, 63

Ганновер – Майнц 3:2

Голы: Муто, 26, Хак, 31, Фюллькруг, 33, 38 (пенальти),78

Турнирное положение

Турнирная таблица официального сайта УЕФА

Напомним, 18-й тур чемпионата Германии стартовал уверенной выездной победой Баварии над Байером.

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