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Шальке решил избавиться от Коноплянки - Bild

Сегодня, 14:29
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Игра Коноплянки (справа) не устраивает Шальке при его годичном окладе в 5 млн евро - СМИ

Шальке намерен выставить на трансфер этой зимой полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянку, сообщает Sport.de со ссылкой на Bild.

По информации медиа, из-за неудовлетворительных результатов в клубе была созвана кризисная встреча с участием его финансового директора Петера Петерса, маркетингового директора Александера Йобста и спортивного директора Кристиана Хайделя.

По итогам обсуждения ситуации, отмечает издание, было принято решение отказаться от услуг пяти исполнителей. Помимо украинского футболиста, речь также идет о нападающих Бриле Эмболо и Франко Ди Санто, а также полузащитниках Йоханнесе Гайсе и Омаре Маскареле.

Особенно не нравится руководству клуба ситуация с Маскарелем и Коноплянкой. Экс-вингер Днепра и Севильи имеет самый высокий оклад в 5 млн евро в год, хотя при этом не играет убедительно.

В нынешнем сезоне украинский полузащитник провел во всех турнирах 12 матчей. В его активе нет забитых мячей, но есть две результативные передачи.

Ранее наставник Шальке Доменико Тедеско заявил, что рассчитывает на Коноплянку, несмотря на его нерегулярные выступления в основном составе команды.

Теги:   Шальке-04 Евгений Коноплянка Футбол

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