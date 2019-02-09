Шальке Коноплянки не помешал Баварии приблизиться к лидеру Бундеслиги
В чемпионате Германии состоялись матчи 21-го тура.
В центральном поединке тура Бавария принимала на своем поле Шальке украинского полузащитника Евгения Коноплянки, который провел на поле всю игру.
Гости не сумели отобрать очки у чемпиона, проиграв с результатом 1:3. За мюнхенцев забивали Джеффри Брума (в свои ворота), Роберт Левандовски и Серж Гнабри, у гельзенкирхенцев - Ахмед Кутуджу.
Бавария сократила свое отставание к лидеру, дортмундской Боруссии, до пяти очков, поскольку тот не сумел победить дома Хоффенхайм - 3:3.
Примечательно, что хозяева вели со счетом 3:0 до 75-й минуты благодаря голам Джейдона Санчо, Марио Гетце и Рафаэла Геррейру, но точные удары от Исхака Белфодила (дважды) и Павела Кадержабека в течение 12 минут позволили гостям добыть драматичную ничью.
Бавария могла остаться на третьей позиции, но менхенгладбахская Боруссия уступила на своем поле Герте 0:3.
Результаты 21-го тура:
Бавария — Шальке 3:1
Голы: Брума, 12 (в свои ворота), Левандовски, 27, Гнабри, 57 — Кутуджу, 25
Боруссия Д — Хоффенхайм 3:3
Голы: Санчо, 32, Гетце, 43, Геррейру, 67 — Белфодил, 76, 88, Кадержабек, 84
Боруссия М — Герта 0:3
Голы: Калу, 30, Дуда, 56, Зельке, 76
РБ Лейпциг — Айнтрахт Ф 0:0
Майнц – Байер 1:5
Голы: Квайсон, 9 — Венделл, 5, Хавертц, 19, Брандт, 30, 64, Белараби, 43
Фрайбург — Вольфсбург 3:3
Голы: Грифо, 37, Петерсен, 70, Вальдшмидт, 87 — Руссийон, 11, Вегорст, 64 (с пенальти), Штеффен, 74
Ганновер - Нюрнберг 2:0
Голы: Мюллер, 45, 77
Турнирная таблица
В прошлом туре Бавария уступила на выезде Байеру 1:3, а дортмундская Боруссия не сумела победить в гостях Айнтрахт - 1:1.
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