Шальке Коноплянки не помешал Баварии приблизиться к лидеру Бундеслиги Вчера, 23:50 26 Цей матеріал також доступний українською EPA Коноплянка (в синем) не смог отличиться результативными действиями EPA

В чемпионате Германии состоялись матчи 21-го тура.



В центральном поединке тура Бавария принимала на своем поле Шальке украинского полузащитника Евгения Коноплянки, который провел на поле всю игру.

Гости не сумели отобрать очки у чемпиона, проиграв с результатом 1:3. За мюнхенцев забивали Джеффри Брума (в свои ворота), Роберт Левандовски и Серж Гнабри, у гельзенкирхенцев - Ахмед Кутуджу.

Бавария сократила свое отставание к лидеру, дортмундской Боруссии, до пяти очков, поскольку тот не сумел победить дома Хоффенхайм - 3:3.

Примечательно, что хозяева вели со счетом 3:0 до 75-й минуты благодаря голам Джейдона Санчо, Марио Гетце и Рафаэла Геррейру, но точные удары от Исхака Белфодила (дважды) и Павела Кадержабека в течение 12 минут позволили гостям добыть драматичную ничью.

Бавария могла остаться на третьей позиции, но менхенгладбахская Боруссия уступила на своем поле Герте 0:3.

Результаты 21-го тура:

Бавария — Шальке 3:1

Голы: Брума, 12 (в свои ворота), Левандовски, 27, Гнабри, 57 — Кутуджу, 25

Боруссия Д — Хоффенхайм 3:3

Голы: Санчо, 32, Гетце, 43, Геррейру, 67 — Белфодил, 76, 88, Кадержабек, 84

Боруссия М — Герта 0:3

Голы: Калу, 30, Дуда, 56, Зельке, 76

РБ Лейпциг — Айнтрахт Ф 0:0

Майнц – Байер 1:5

Голы: Квайсон, 9 — Венделл, 5, Хавертц, 19, Брандт, 30, 64, Белараби, 43

Фрайбург — Вольфсбург 3:3

Голы: Грифо, 37, Петерсен, 70, Вальдшмидт, 87 — Руссийон, 11, Вегорст, 64 (с пенальти), Штеффен, 74

Ганновер - Нюрнберг 2:0

Голы: Мюллер, 45, 77

Турнирная таблица

Фото: Myscore.com.ua

В прошлом туре Бавария уступила на выезде Байеру 1:3, а дортмундская Боруссия не сумела победить в гостях Айнтрахт - 1:1.

НВ