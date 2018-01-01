Шальке Коноплянки проиграл в дерби, Бавария разгромила Нюрнберг. Результаты матчей чемпионата Германии Сегодня, 20:41 11 Цей матеріал також доступний українською Боруссия продолжает лидировать в чемпионате Германии

Состоялись шесть матчей в рамках 14 тура чемпионата Германии.

В принципиальном рурском дерби Шальке дома уступил дортмундской Боруссии. Гости открыли счет уже на 7-й минуте - Делейни головой замкнул навес Ройса со штрафного.

Во втором тайме гельзенкирхенцам удалось сравнять счет благодаря пенальти. 11-метровый удар точно реализовал Калиджури, который развел мяч и вратаря по разным углам.

Однако радовались хозяева недолго. Уже через 13 минут Санчо снова вывел Боруссию вперед. После этого на 76-й минуте на поле появился украинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка, но спасти ситуацию ему не удалось - 1:2.

Мюнхенская Бавария разгромила Нюрнберг благодаря дублю Левандовски и голу Рибери. Мюнхенцы продолжают отставать от лидирующей Боруссии на 9 очков.

Также следует отметить неожиданное разгромное поражение Лейпцига от Фрайбурга со счетом 0:3.

Шальке - Боруссия Д - 1:2

Голы: Калиджури, 61 (пен) - Делэйни, 7, Санчо, 74

Шальке: Ферманн, Очипка (Коноплянка, 76), Настасич, Сане, Бенталеб (Сердар, 55), Руди, Харит, Шопф, Маккенна, Калиджури, Бургшталлер (Мендильо, 37)

Боруссия Д: Бюрки, Диалло, Хакими, Пищек, Аканджи, Делэйни, Витцель, Ройс, Санчо (Пулишич, 89), Ларсен (Геррейро, 62), Алькасер (Гетце, 77)

Предупреждение: Очипка, Сане, Настасич, Руди - Пищек, Ройс, Хакими

Вердер - Дюссельдорф - 3:1

Голы: Мевальд, 20 Харник, 71, Сарджент, 78 - Лукебакио, 43 (пен)

Фрайбург - Лейпциг - 3:0

Голы: Петерсен, 12 Вальдшмидт, 45+1 (пен), Франтц, 52

Бавария - Нюрнберг - 3:0

Голы: Левандовски, 9, 27, Рибери, 56

Байер - Аугсбург - 1:0

Гол: Аларио, 75

Вольфсбург - Хоффенхайм - 2:2

Голы: Бичакчич, 28 (аг), Гинчек, 31 - Белфодил, 4, Крамарич, 71

Таблица сайта Myscore.com.ua

В предыдущем туре чемпионата Германии Бавария победила Вердер (2:1), а Боруссия Д одолела Фрайбург 2:0.

НВ