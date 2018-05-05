Шальке Коноплянки обыграл аутсайдера и гарантировал второе место. Результаты матчей чемпионата Германии

Шальке гарантировал себе второе место в Бундеслиге по итогам сезона

В субботу, 5 мая, состоялись все девять матчей 33-го тура чемпионата Германии по футболу.

Шальке украинского полузащитника Евгения Коноплянки одержал волевую победу над Аугсбургом и гарантировал себе второе место в турнирной таблице и попадание в групповой этап Лиги чемпионов. В составе победителей отличился Тило Керер, еще один гол в свои ворота забил форвард хозяев Альфред Финнбогассон.

Евгений Коноплянка в этой игре вышел в стартовом составе и провел на поле 84 минуты.

Аугсбург — Шальке 1:2

Голы: Макс, 27 — Керер, 23, Финнбогасон, 34, (в свои ворота).

Аугсбург: Хитц — Шмид, Хинтеррегер, Гоувелееув, Макс — Хедира, Байер — Рихтер, Грегорич, Каюби — Финнбогасон.

Шальке: Ферманн — Стамбули, Налдо, Керер — Калиджури, Маккенни, Горецка, Шепф — Коноплянка, Ди Санто, Бургшталлер.

Предупреждения: Макс, Финнбогасон — Бургшталлер, Шепф.

Дортмундская Боруссия украинца Андрея Ярмоленко в отчетном туре уступила Майнцу, который боролся за выживание и благодаря этой победе гарантировал себе место в Бундеслиге на следующий сезон.

Ярмоленко вышел на поле на замену на 74-й минуте и результативными действиями не отличился.

Боруссия Д - Майнц 1:2

Голы: Филипп, 16 - Баку, 4, Муто, 13

Результаты других матчей 33-го тура Бундеслиги:

Айнтрахт - Гамбург 3:0

Голы: Вольф, 31, Маскарель, 77, Майер, 90+1

Боруссия М - Фрайбург 3:1

Голы: Азар, 17, Эльведи, 57, Дрмич, 64 - Кляйндинст, 59

Вердер - Байер 0:0

Ганновер - Герта 3:1

Голы: Харник, 4, Сане, 40, Фуллкруг, 42 - Зельке, 73

РБ Лейпциг - Вольфсбург 4:1

Голы: Лукман, 24, 52, Вернер, 34, Огюстен, 63 - Дидави, 47

Кельн - Бавария 1:3

Голы: Зюле, 30 (в свои ворота) - Хамес, 59, Левандовски, 61, Толиссо, 78

Штутгарт - Хоффенхайм 2:0

Голы: Гомес, 25, 74

Турнирное положение

Таблица официального сайта УЕФА

Напомним, на этой неделе Бавария не смогла оформить путевку в финал Лиги чемпионов, в полуфинале уступив по сумме двух матчей Реалу со счетом 3:4.

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