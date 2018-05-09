Шахтер завоевал Кубок Украины после победы над Динамо

Шахтер со счетом 2:0 переиграл Динамо в финале Кубка Украины и завоевал трофей.

Команды начали матч активно, но без особых моментов у обеих ворот. Пока на 29-й минуте Денис Бойко не выручил киевскую команду после выстрела Исмаили.

В концовке первого тайма донецкий коллектив создал еще одну возможность, чтобы открыть счет, когда вратарь Динамо в последний момент схватил сферу на линии ворот, когда с острого угла пробивал Тарас Степаненко.

И все же, в начале второй половины Шахтер вышел вперед - это Богдан Бутко прострелил с фланга, а Факундо Феррейра в подкате отправил мяч в сетку. Прошло всего десять минут, как киевская команда могла восстановить равновесие, однако Андрей Пятов ликвидировал угрозу своим воротам, когда один на один с ним выходил Артем Беседин.

Динамо дорого заплатило за упущенный момент. Ярослав Ракицкий мощно приложился по чужой рамке с рабочей левой ударом со штрафного, а снаряд в противоход Бойко влетел в сетку.

Подопечные Александра Хацкевича предприняли попытки отыграться и создали несколько шансов сократить отставание в счете, однако хромала точность, а также надежно в воротах Шахтера действовал Пятов.

2:0 - Шахтер выиграл рекордный 12-й Кубок Украины, обойдя по этому показателю Динамо, у которого 11 побед в турнире.

Динамо - Шахтер 0:2

Голы: Феррейра, 47, Ракицкий, 61

Динамо: Бойко – Кенджера, Бурда, Кадар, Пиварич – Шепелев, Гармаш – Цыганков, Шапаренко (Мбокани, 66), Вербич (Цитаишвили, 86) – Беседин

Шахтер: Пятов – Бутко (Хочолава, 90), Ракицкий, Кривцов, Исмаили – Степаненко, Фред — Марлос, Алан Патрик (Коваленко, 65), Тайсон – Феррейра (Кайоде, 75)

Предупреждены: Беседин, Кенджера, Шепелев, Гармаш — Фред, Степаненко

НВ